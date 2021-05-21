Заслуженный тренер СССР Привалов будет похоронен 22 мая в Москве

Стало известно место похорон заслуженного тренера СССР Александра Привалова, о кончине которого стало известно 19 мая.

По информации ТАСС, специалиста похоронят 22 мая в Москве на Востяковском кладбище.

В Союзе биатлонистов России (СБР) отметили, что эта информация является предварительной.

Напомним, что легендарный тренер ушел из жизни в возрасте 87 лет. В качестве биатлониста Привалов выигрывал серебряные медали Олимпийских игр 1964 года в индивидуальной гонке на 20 километров и 1960 года в американском Скво-Вэлли.

С 1966 по 1991 год Привалов работал старшим и главным тренером мужской сборной СССР. Наставник имел в своем активе два ордена «Знак Почета», орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

Кроме того, Привалов был награжден медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть».

Ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал известие о кончине Александра Привалова.