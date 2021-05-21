Фьюри и Уайлдер договорились о проведении третьего боя

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри и бывший обладатель данного титула Деонтей Уайлдер договорились о проведении третьего боя. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, спортсмены достигли устной договоренности и предварительно решили, что поединок состоится в Лас-Вегасе 24 июля.



В активе Фьюри активе 30 побед (21 — нокаутом) и одна ничья.

Уайлдер неизменно входит в десятку лучших тяжеловесов мира по итогам года по версии BoxRec с 2012 года, занимая второе место с 2016 по 2019 год. Оба его победных поединка против Луиса Ортиса оценены BoxRec в 5 звезд. Имеет самую продолжительную серию побед нокаутом с начала карьеры в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри бросил вызов обладателю поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.