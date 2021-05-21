Сборная России дозаявила пятерых игроков на ЧМ-2021
Сборная России добавила в заявку пятерых игроков на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года против Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).
В заявку были включены один защитник и четыре нападающих — Григорий Дронов, Эмиль Галимов, Дмитрий Воронков, Иван Морозов и Евгений Тимкин.
Таким образом, общее число игроков в расположении Валерия Брагина увеличилось до 22.
Напомним, что первая игра на мировом первенстве состоится сегодня 21 мая, и начнется в 16.15 по московскому времени. Также на групповом этапе российской дружине предстоит сыграть с Великобританией, Словакией, Данией, Швейцарией, Швецией и Белоруссией.
Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии.
Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, чего ждет от выступления национальной команды на чемпионате мира по хоккею — 2021.