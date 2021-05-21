Капризов набрал первое очко в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов набрал первое очко в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард отличился в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вегаса Голден Найтс».

Капризов принял участие в первой голевой комбинации своей команды, которую на 3-й минуте игры завершил Райан Хартман. Еще одним ассистентом в этом эпизоде стал Юнас Бродин.

Это очко стало для Капризова первым за карьеру в Кубке Стэнли. Нападающий проводит свой третий матч в плей-офф НХЛ.

Матч между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс» еще идет, после первого периода счет 2:0 в пользу команды, за которую выступает Капризов. Результат серии 1:1.

Ранее сообщалось, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Маркус Фолиньо рассказал о забавном эпизоде, который произошел с его одноклубником Кириллом Капризовым в общекомандном чате.