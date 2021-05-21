Передача Капризова не спасла «Миннесоту» от проигрыша «Вегасу»

«Миннесота Уайлд» проиграла «Вегас Голден Найтс» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Вегаса».

Российский нападающий проигравшей команды Кирилл Капризов принял участие в первой голевой комбинации своей команды, которую на 3-й минуте игры завершил Райан Хартман. Еще одним ассистентом в этом эпизоде стал Юнас Бродин.

Это очко стало для Капризова первым за карьеру в Кубке Стэнли. Нападающий проводит свой третий матч в плей-офф НХЛ.

Счет в серии стал 2 - 1 в пользу «Вегаса».

Ранее сообщалось, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Маркус Фолиньо рассказал о забавном эпизоде, который произошел с его одноклубником Кириллом Капризовым в общекомандном чате.

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 3-й матч

«Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» — 2:5

1:0 — Хартман (Капризов, Бродин), 02:16;

2:0 — Эк (Бонино, Дамба), 08:30;

2:1 — Стоун (Стивенсон), 28:39;

2:2 — Браун (Холден, Каррье), 35:19;

2:3 — Смит (Холден, Карлссон), 37:33;

2:4 — Карлссон, 57:36;

2:5 — Стивенсон, 59:01.