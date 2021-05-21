Щербакова отказалась выбрать между Загитовой и Медведевой

Чемпионка мира Анна Щербакова отказалась сравнивать олимпийскую чемпионку — 2018 Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

Фигуристки занимаются в группе у одного тренера — Этери Тутберидзе.

«Алина Загитова или Евгения Медведева? Без комментариев. Я стараюсь не обсуждать других спортсменок, тем более это некорректно, когда мы все действующие спортсменки, и говорить про других как-то неправильно. Поэтому здесь оставлю без ответа», — сказала Щербакова на YouTube-канале Andrey_and_Pasha.

Щербакова завоевала золото чемпионата мира 2021 года в Стокгольме в одиночном катании и заняла первое место на командном первенстве мира в японской Осаке в составе сборной России. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020) и обладательницей серебра финала Гран-при (2019).

Она стала первой женщиной, которая смогла прыгнуть два четверных лутца в одной программе на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

Ранее сообщалось, что Щербакова дала характеристику своему тренеру Этери Тутберидзе.