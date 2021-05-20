«Спартак» договорился о выкупе Мозеса из «Челси»

Московский «Спартак» договорился о трансфере футболиста Виктора Мозеса из лондонского «Челси», передает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что «синие» летом планируют избавиться от ненужных футболистов, в число которых входит нигериец.

Сумма трансфера может составить €3,5 млн. Портал Trasfermarkt оценивает игрока в €6 млн.

В прошедшем сезоне Мозес выступал за красно-белых на правах аренды. Он провел в Российской премьер-лиге 19 матчей, забив четыре мяча. Также хавбек выступал за «Кристал Пэлас», «Уиган», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм», турецкий «Фенербахче» и миланский «Интер».

В сезоне-2020/21 «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на слухи о его возможном назначении в «Фиорентину».