Сборная России начала подготовку к Евро-2020

Сборная России по футболу начала подготовку к Евро-2020, сообщает «Чемпионат.com».

Команда провела тренировку на базе в Новогорске. На занятии отсутствовали футболисты, которые выступают в Европе (Федор Кудряшов из турецкого «Антальяспор», Александр Головин, представляющий «Монако» и Алексей Миранчук, который выступает за итальянскую «Аталанту»).

Окончательную заявку на чемпионат Европы главный тренер команды Станислав Черчесов назовет после сбора в Австрии, который состоится с 22 по 31 мая.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее Черчесов объявил расширенный состав сборной России на Евро-2020.