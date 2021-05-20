Овечкин забросил 800-ю шайбу в карьере в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 800-й гол в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). э

В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз» россиянин помог своей команде реализовать большинство. Форварду ассистировали Крэйг Смит и Кеван Миллер.

Теперь в активе Овечкина 730 голов в регулярных чемпионатах и 70 в плей-офф НХЛ.

Капитан «Вашингтона» стал шестым игроком в истории лиги, которому удалось достичь этой отметки. Овечкин приблизился к Марку Мессье (803). Рекорд по количеству голов в карьере принадлежит Уэйну Гретцки (1016).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

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