Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз» россиянин помог своей команде реализовать большинство. Форварду ассистировали Крэйг Смит и Кеван Миллер.

После двух периодов встречи, которая проходит в Бостоне на «Ти-Ди Гарден», выигрывают гости — 2:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В двух встречах первого раунда клубы одержали по одной победе. В первой встрече победу одержали «столичные» со счетом 3:2 в овертайме, а во втором в овертайме победил «Бостон» — 4:3.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее сообщалось, что Овечкин и его одноклубник Евгений Кузнецов приняли участие в массовой стычке. В одном из игровых эпизодов форвард «медведей» Кёртис Лазар атаковал вратаря столичного клуба Илью Самсонова, после чего началась потасовка между игроками обеих команд.