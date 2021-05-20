Овечкин и Кузнецов приняли участие в массовой стычке в матче с «Бостоном»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его одноклубник Евгений Кузнецов приняли участие в массовой стычке во время третьего матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».

В одном из игровых эпизодов форвард «медведей» Кёртис Лазар атаковал вратаря столичного клуба Илью Самсонова, после чего началась потасовка между игроками обеих команд.

Для Кузнецова и Самсонова это первый матч в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Россияне пропустили старт плей-офф из-за внесения в протокол лиги по коронавирусу.

После первого периода встречи, которая проходит в Бостоне на «Ти-Ди Гарден», счет равный — 0:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В двух встречах первого раунда клубы одержали по одной победе. В первой встрече победу одержали «столичные» со счетом 3:2 в овертайме, а во втором в овертайме победил «Бостон» — 4:3.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 41-е место по количеству очков в розыгрыше Кубка Стэнли. По этому показателю капитан «Вашингтона» догнал форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтона.