Российские пловцы выиграли золото ЧЕ в эстафете 4х200 метров вольным стилем

Мужская сборная России в составе Михаила Вековищева, Александра Красных, Мартина Малютина и Александра Щеголева завоевала медали высшей пробы в кролевой эстафете 4 по 200 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, сообщает «Чемпионат.com»

Результат наших спортсменов — 7 минут и 03,48 секунды.

Серебро досталось сборной Великобритании (7.04,61). Бронза — команде из Италии (7.06,05).

Ранее россиянин Климент Колесников завоевал свою третью золотую медаль на чемпионате Европы. Колесников выиграл финальный заплыв на 100 м вольным стилем, установив новый рекорд чемпионатов Европы, — 47,37 сек. Ранее Колесников стал лучшим на дистанции 50 м на спине, дважды в ходе соревнований обновив мировой рекорд, и помог сборной России выиграть эстафету 4х100 м вольным стилем.

20-летний Колесников является двукратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде. Также он шесть раз выигрывал золото на чемпионатах Европы. На первенствах континента на короткой воде Колесников десять раз поднимался на высшую ступень пьедестала.

Сборная России находится на первой строчке в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, завоевав 16 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. На второй идут итальянцы (6-10-11), на третьей — украинцы (6-4-2).

Соревнования пловцов начались в понедельник. Сборная России в плавании завоевала пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что Российский пловец Колесников выиграл третье золото на чемпионате Европы.