Российский пловец Колесников выиграл третье золото на чемпионате Европы

Россиянин Климент Колесников завоевал третью золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в венгерском Будапеште. Колесников выиграл финальный заплыв на 100 м вольным стилем, установив новый рекорд чемпионатов Европы, — 47,37 сек.

Ранее Колесников стал лучшим на дистанции 50 м на спине, дважды в ходе соревнований обновив мировой рекорд, и помог сборной России выиграть эстафету 4х100 м вольным стилем.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Вольный стиль, 100 м

1. Климент Колесников (Россия) — 47,37.

2. Алессандро Миресси (Италия) — 47,45.

3. Андрей Минаков (Россия) — 47,74.

20-летний Колесников является двукратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде. Также он шесть раз выигрывал золото на чемпионатах Европы. На первенствах континента на короткой воде Колесников десять раз поднимался на высшую ступень пьедестала.

В мае 2019 года российские спортивные СМИ распространили информацию, что 18-летний Колесников может завершить карьеру из-за тромбоза вены руки. Однако сам Климент и его тренер Дмитрий Лазарев опровергли эту информацию, заявив, что никаких проблем со здоровьем у пловца нет.

Ранее сообщалось, что российский пловец Колесников два раза за два дня побил мировой рекорд.