Российский пловец Колесников два раза за два дня побил мировой рекорд

Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на дистанции 50 метров на спине.

Соревнования проходят в венгерском Будапеште.

Колесников проплыл дистанцию за 23,80 секунды, побив собственное мировое достижение, которое он установил 17 мая (23,93).

Второе место занял Роберт-Андрей Глинцэ из Румынии. Тройку сильнейших замкнул испанец Уго Гонсалес де Оливейра.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Спина, 50 м. Мужчины

1. Климент Колесников (Россия) – 23,80

2. Роберт-Андрей Глинцэ (Румыния) – 24,42

3. Уго Гонсалес де Оливейра (Испания) – 24,47

5. Григорий Тарасевич (Россия) – 24.72.

20-летний Колесников является двукратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде. Также он пять раз выигрывал золото на чемпионатах Европы. На первенствах континента на короткой воде Колесников десять раз поднимался на высшую ступень пьедестала.

Ранее российские пловцы завоевали золото чемпионата Европы в эстафете 4х100 вольным стилем.