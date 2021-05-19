В Спортивной ассоциации маленьких людей России назвали неэтичным бой Хасбика и Абдурозика

Глава Спортивной ассоциации маленьких людей России Ульяна Подпальная назвала неэтичным проведение поединка между маленькими людьми — 18-летним дагестанцем Хасбуллой Магомедовым и 17-летним певцом Абдурозиком из Таджикистана, анонс которого стал вирусной новостью в Instagram. По ее мнению, это шоу проводится не для поддержки маленьких людей, а для смеха над ними.

«Это не то, что даже показательный бой, — им платят большую сумму денег, и это шоу. Чтобы люди посмеялись. Но ничего серьезного в этом нет, это не спорт. Вообще, это неэтично, неправильно, с моей точки зрения. Мне кажется, только с одной стороны это может быть правильным и красивым – если [единоборства среди маленьких людей] сделают паралимпийским видом спорта. Это может быть дзюдо, карате, и люди будут понимать, что это серьезный вид спорта, серьезные выступления, а не какое-то шоу для смеха.

Такое мероприятие не привлекает внимание [к спорту маленьких людей]. Если интерес к этому и может появиться, то только за счет того, что в это вкладывают много денег. А с точки зрения спортивного карьерного роста этих ребят — нет перспектив», — сказала Подпальная «Газете.Ru».

Организацией предстоящего поединка между Магомедовым и Абдурозиком, общий вес которых составляет 35 кг, занимается 19-летний блогер Асхаб Тамаев. Дата боя неизвестна.