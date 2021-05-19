«Миннесота» Капризова проиграла «Вегасу» во втором матче серии плей-офф НХЛ

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Западной конференции «Вегас Голден Найтс» обыграл «Миннесоту Уайлд».

Встреча прошла в Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в присутствии 8 683 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо и Алекс Тух, оформивший дубль.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет по ходу второго периода оформил Мэттью Дамба.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов очков за результативность в матче набрать не сумел.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.

Ранее сообщалось, что российский голкипер Андрей Василевский признан первой звездой матча «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».