«Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет
Московский «Локомотив» намерен арендовать стадион «Лужники» на 49 лет. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, руководство «железнодорожников» делает все возможное для того, чтобы начать сезон-2021/22 уже на новой арене.
«Локомотив», набравший по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) 56 очков, занял третье место в турнирной таблице первенства и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.
12 мая «железнодорожники» обыграли в финале Кубка России самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась со счетом 3:1.
В Лиге чемпионов «Локомотив» не смог выйти из группы, заняв четвертое место в квартете с мюнхенской «Баварией», мадридским «Атлетико» и «Зальцбургом».
Ранее сообщалось о том, что «Брайтон» прервал победную серию «Манчестер Сити» в гостевых матчах.