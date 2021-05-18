Футболист «Реала» Бензема попал в заявку сборной Франции на Евро-2020

Футболист мадридского «Реала» Карим Бензема попал в заявку сборной Франции на Евро-2020, передает пресс-служба национальной команды в Twitter.

Француз не выступал за «трехцветных» с 2015 года из-за скандала с шантажом своего партнера по сборной Матье Вальбуэна.

На групповом этапе французы сыграют с Португалией, Германией и Венгрией.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось о том, что наставник московского ЦСКА Ивица Олич не будет входить в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.