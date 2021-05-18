Карпин рассказал, как помирился с Зиданом после их стычки в подтрибунном помещении

Наставник «Ростова» Валерий Карпин рассказал о том, как он помирился с легендой сборной Франции Зинедином Зиданом после их стычки, передает Sport24.

Инцидент произошел в 2002 году после матча национальных команд (0:0). Игроки устроили потасовку в подтрибунном помещении.

«В футболе у всех было много таких моментов, стычек, чего угодно. Мы тогда зарубились в подтрибунном помещении. А потом просто выпили вместе пива и все. На этом все закончилось», — сказал Карпин.

Карпин дважды руководил «Спартаком» с 2009 по 2012 год. После увольнения Унаи Эмери в ноябре 2012-го российский специалист вернулся на должность. В 2014 году он вновь покинул столичный клуб. Под его руководством красно-белые становились серебряными призерами чемпионата России (2009, 2011/12). Специалист возглавил «Ростов» в 2017 году. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовчане заняли девятое место, набрав 43 очка.

Ранее Карпин был дисквалифицирован на три матча за брошенную в судью бутылку.