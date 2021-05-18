Попугай напугал фигуристку Медведеву во время фотосессии

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в фотосессии с попугаем.

Птица позировала на голове спортсменки, которая была одета в вечернее платье. Попугай попытался полететь, но зацепился когтями за волосы Медведевой, чем напугал ее. Через несколько секунд пернатого распутали, он успешно взлетел.

Напомним, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на плановом исполкоме определилась с составом сборной на сезон-2021/22. Евгения Медведева осталась вне заявки.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее бронзовый призер чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт поделилась мнением о невключении Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на сезон-2021/22.