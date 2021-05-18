Голкипер ЦСКА может продолжить карьеру в топ-чемпионате Европы

Голкипер московского ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов Европы, передает Sport24 со ссылкой на источник.

«У Ильи есть предложения из-за рубежа. Его хотят приобрести три команды из Ла Лиги и четыре из французской Лиги 1. Он готов пойти на снижение зарплаты», — сказал источник.

Также источник отметил, что руководство армейцев не будет препятствовать уходу голкипера.

Помазун выступает за красно-синих с 2017 года. Первую половину сезона-2020/21 он провел в аренде в екатеринбургском «Урале».

ЦСКА по итогам сезона с 50 очками занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

С 2001 года ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз брал серебряные награды и дважды — бронзовые.

В 2005 году москвичи выиграли Кубок УЕФА, а в 2010-м вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов оценил вероятность того, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев закончит карьеру после следующего сезона.