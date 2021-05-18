Боец Шлеменко отреагировал на слова Кадырова о себе

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал слова, которые сказал про него глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Я даже не знал Шлеменко. Вначале думал, что это актер или блогер. Он везде говорит, болтает. Каждый день дает интервью. Я даже не знаю, где он дрался. Вижу его в соцсетях», — сказал Кадыров.

«Приятно. Глава республики посвящает мне 30 секунд. Коверкание фамилии можно списать на трудности перевода. Если я за свои 74 боя нигде не попал ему на глаза, то хотя бы одно из 74 интервью засветил где-то, наверное», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

7 мая Шлеменко одолел бразильца Марсио Сантоса.

В профессиональной карьере Шлеменко в средней весовой категории принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времен ее становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных ее бойцов.

Дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Шлеменко актером или блогером.