«Во-первых, он гений»: Татьяна Тарасова рассказала о третьем муже

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем третьем муже — пианисте Владимира Крайневе.

«Во-первых, он гений. Я очень люблю талантливых людей. Он был очень талантливый. Он был такого образования человек. Он был энциклопедических знаний. Это мама постаралась. Он 24 часа читал либретто, ноты или книги. Он был такой веселый-развеселый, он был такая добрятина. Прекрасный был человек. Он имел уважение к моей профессии, к успеху. Я уважала его профессию. Обожаю его учеников. Они меня в Нью-Йорке, Вашингтоне и Париже везде встретят. Они меня обожают», — рассказала Тарасова в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Тарасова была замужем трижды. Ее супругами были Алексей Самойлов — актер, сын народного артиста СССР Евгения Самойлова. Брак продлился два года; Василий Хоменков (1947—1976) — спортсмен-легкоатлет, сын советского спортсмена, тренера и функционера Леонида Хоменкова; Владимир Крайнев (1944—2011) — пианист, народный артист СССР. Детей в браках не было.

Ранее Тарасова выложила в Instagram совместную фотографию с Тутберидзе.