В «Ахмате» ответили Дзюбе на слова об «угнетающей» атмосфере в Грозном

Грозненский «Ахмат» отреагировал на высказывание нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы об атмосфере на матчах в столице Чеченской Республики.

Ранее футболист заявил, что в городе «угнетающая» обстановка. По мнению футболиста, в Грозном враждебная атмосфера.

«Не видим в словах Дзюбы ничего иного, кроме как чего-то из личного. Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном — ну никак.

Да, у нас уважают гостей, в том числе болельщиков приезжих команд, но за свою команду болеют изо всех сил. Если это угнетает форварда — наши сочувствия. Профессионалы, как правило, приветствуют и уважают болельщиков всех команд и городов», — приводит слова представителя пресс-службы «Ахмата» «Чемпионат.com».

Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Зенитом», прошедшая в Грозном 21 ноября 2020 года, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Бернард Бериша, у гостей мячи забили Далер Кузяев и Деян Ловрен. Дзюба провел на поле всю игру и не отметился результативными действиями.