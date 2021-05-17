Дзюба назвал лучшего футбольного тренера России

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба признался, что считает лучшим тренером России на сегодняшний день Леонида Слуцкого, который возглавляет казанский «Рубин». Интересно, что игрок и тренер активно хейтят друг друга в соцсетях.

«Я считаю, что в совокупности всего Слуцкий сейчас номер один в России как специалист. Номер один. Думаю, это так. Слуцкий с ЦСКА выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, где проиграл праймовому «Интеру» — два раза по 0:1, в борьбе. Это тоже огромный показатель. Я беру все вместе. ЦСКА побеждал и в чемпионате, и достойно играл в еврокубках», — сказал Дзюба в ролике на канале «Грустная Передача о Футболе» в YouTube.

В минувшем чемпионате России «Рубин» под руководством Слуцкого занял четвертое место и дважды по ходу сезона обыграл «Зенит».

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова» Дзюба забил четыре мяча и стал лучшим бомбардиром по итогам чемпионата.

«Зенит», набравший по итогам РПЛ 65 очков, занял первое место в турнирной таблице первенства. На второй строчке расположился московский «Спартак» (57), замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив» (56).

В сезоне-2020/21 Дзюба провел 33 матча, забив 20 мячей.

Ранее Дзюба сказал про Соболева: это отдельный вид искусства, как он падает.