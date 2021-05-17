Совет директоров «Спартака» одобрил назначение Руя Витории на пост главного тренера

Совет директоров «Спартака» одобрил назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Руй Витория тренировал «Бенфику» в период с 2015 по 2019 год. За это время он выигрывал с клубом чемпионат и Суперкубок Португалии. Последним клубом специалиста был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который специалист покинул в декабре 2020 года.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско заняли второе место, набрав 57 очков. В заключительном туре красно-белые сыграли вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 2:2. В составе москвичей отличились Виктор Мозес и Квинси Промес.

В декабре 2020 года Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми.

В следующем сезоне «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов. Москвичи начнут турнирный путь с третьего квалификационного раунда.

Ранее сообщалось, что Руй Витория вылетит в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком».