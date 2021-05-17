Супруга лыжника Большунова опубликовала видео со свадьбы

Анна Жеребятьева, супруга лыжника Александра Большунова, опубликовала в Instagram видео со свадьбы.

«Хотелось бы прожить этот день еще раз», — подписала Жеребятьева ролик.

Спортсмены поженились 24 апреля 2020 года.

Жеребятьева завершила спортивную карьеру после сезона-2020/2021 из-за травмы позвоночника и постоянных болей во время нагрузок и гонок. Спортсменка — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодежного чемпионата мира 2019 года.

В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира, стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне. В 2018 году он стал трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, а также завоевал бронзу. Лучший результат Жеребятьевой — десятое место на этапе в Отепя в гонке на 10 километров в сезоне-2018/19.

Ранее Жеребятьева опубликовала фото с отдыха на Мальдивах, куда они вместе с Большуновым отправились сразу после свадьбы.