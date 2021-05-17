Гильерме стал лучшим вратарем РПЛ по числу сухих матчей

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме стал лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по числу сухих матчей. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата России в Instagram.

«Гильерме заранее обеспечил себе первое место в топ-5 вратарей по количеству сухих матчей. Вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов провел 11 матчей РПЛ на ноль, а принял участие во всех играх турнира. Этот показатель позволил ему обойти в списке голкипера «Ростова» Сергея Песьякова», — говорится в заявлении лиги.

Чемпионом России в третий раз подряд стал петербургский «Зенит», обыграв в матче 28-го тура «Локомотив» со счетом 6:1. «Спартак» расположился на втором месте (57), «Локомотив» замкнул тройку сильнейших (56).



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