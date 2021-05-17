Мухин не попал в заявку на игру с «Уралом» из-за переговоров с другим клубом

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин не попал в заявку на игру 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» из-за переговоров с другим клубом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, официальная информация, поступившая из стана «железнодорожников» о том, что 19-летний хавбек испытывает проблемы со здоровьем, не соответствует действительности.

Напомним, что Мухин согласовал пятилетний контракт с московским ЦСКА, согласно которому его заработная плата по сравнению с нынешней увеличится в 30 раз.

«Локомотив», набравший по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) 56 очков, занял третье место в турнирной таблице и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» тепло попращался с главным тренером Доменико Тедеско.