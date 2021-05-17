«Аталанта» Миранчука забронировала путевку в Лигу чемпионов

Минувшим вечером завершился 37-й тур чемпионата Италии по футболу.

В последнем матче прошедшего игрового дня «Милан» на своем поле сыграл вничью против «Кальяри»; игра завершилась со счетом 0:0.

После этой встречи подопечные Стефано Пиоли набрали 76 очков и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице Серии А.

Этот результат позволил «Аталанте», идущей на втором месте, досрочно оформить путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Команда под руководством Джанпьеро Гасперини в третий раз подряд примет участие в самом престижном клубном турнире Старого Света.

Напомним, что в сезоне-2020/21 бергамаскам удалось добраться до 1/8 финала, где им противостоял мадридский «Реал», который впоследствии оказался сильнее и прошел в следующий раунд соревнований.



Ранее сообщалось, что «Рома» обыграла «Лацио» в дерби Вечного города.