Гол и передача Головина принесли «Монако» победу над «Ренном»

«Монако» обыграл «Ренн» в матче 37-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 16-й минуте Александр Головин ассистировал нападающему Виссаму Бен-Йеддеру, а спустя 13 минут отличился сам. На 68-й минуте мяч забил полузащитник гостей Бенжамен Буриго.

На 85-й минуте красную карточку получил защитник «Ренна» Дамьен Да Сильва.

После 37 туров Лиги 1 «Монако», набравший 77 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. Команда отстает от лидирующего «Лилля» на три балла. «Ренн», в активе которого 55 очков, занимает седьмую строчку.

В заключительном туре чемпионата Франции «Монако» на выезде сыграет с «Лансом», а «Ренн» примет «Ним».

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» нанес разгромное поражение «Реймсу» в матче 37-го тура чемпионата Франции.

Франция. Лига 1. 37-й тур

«Монако» (Монако) — «Ренн» (Ренн) — 2:1

Голы: 1:0 — Бен-Йеддер, 16; 2:0 — Головин, 29; 2:1 — Буриго, 68.

Удаления: нет — Да Сильва, 85.