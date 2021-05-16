Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.

В матче 30-го тура чемпионата России против «Тамбова» (5:1) форвард оформил покер. Теперь в активе футболиста 137 голов в матчах РПЛ.

По этому показателю Дзюба обошел бывшего нападающего сине-бело-голубых Александра Кержакова, на счету которого было 133 мяча, забитых в матчах РПЛ.

Лучшим бомбардиром первенства страны является Олег Веретенников, который забил 143 мяча в чемпионатах России.

В РПЛ Дзюба также выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». В составе «Зенита» он стал трехкратным чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21), двукратным обладателем Кубка страны (2015/16, 2019/20) и трехкратным победителем Суперкубка России (2015, 2016, 2020).

Ранее сообщалось, что Дзюба забил 200 мячей в карьере. После взятия ворот Дзюба продемонстрировал футболку с надписью Two hundred, still hungry («Двести, все еще голоден»). Также на футболке изображен герой фильма «Никто».