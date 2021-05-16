Голкипер ЦСКА Акинфеев может завершить карьеру после следующего сезона

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев может завершить карьеру после следующего сезона, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

«Игорь рассматривает вариант завершить карьеру после следующего сезона. С этим связаны переговоры по трансферу Лантратова», — сказал источник.

Также «Чемпионат.com» сообщил, что вратарь «Химок» Илья Лантратов близок к переходу в ЦСКА.

«ЦСКА выкупит Лантратова у «Химок» и оставит его в аренде в подмосковном клубе на следующий сезон», — заявил источник.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы занимают шестое место, набрав 50 очков.

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также Акинфеев брал Кубок УЕФА.

Ранее стало известно, почему полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Максим Мухин принял решение продолжить свою карьеру в ЦСКА.