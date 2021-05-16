Матч «Уфы» против «Арсенала» могут перенести из-за жары

Матч «Уфы» и тульского «Арсенала», который должен пройти в рамках последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), могут перенести из-за жары.

«Пока сложно комментировать, у нас 38-39 градусов. Что ожидать? Мы пока сами не знаем, сказать нечего», — сказал генеральный директор клуба из Башкортостана Шамиль Газизов.

Напомним, встреча должна была начаться в 14.00 по московскому времени.

В турнирной таблице «Уфа» занимает 14 место, набрав 22 очка. «Оружейники» расположились на 13 строчке, имея в активе 23 балла.

Чемпионом России в третий раз подряд стал петербургский «Зенит», обыграв в матче 28-го тура «Локомотив» со счетом 6:1. За тур до конца чемпионата московский «Спартак» располагается на втором месте (56), «железнодорожники» замыкают тройку сильнейших (53). Красно-белые гарантируют себе итоговое второе место, если не проиграют в Грозном.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева о том, что Россия является флагманом мирового футбола.