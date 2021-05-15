«Нас в ФНЛ, а мы крепчаем»: «Оренбург» предложил новый дизайн футболок

Пресс-служба «Оренбурга» показала фото нового дизайна футболок с надписью «Нас в ФНЛ, а мы крепчаем». 15 мая стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) отклонил апелляцию клуба и окончательно отказал команде в лицензии на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.

«Как вам такой дизайн футболки? Вроде неплохо? Запускаем в производство?» — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин сказал про выход в РПЛ «Нижнего Новгорода» следующее: «В Нижнем Новгороде стадион чемпионата мира, городу-миллионнику 800 лет, зачем РФС нужен Оренбург?»

Решением РФС занявший второе место по итогам сезона в ФНЛ «Оренбург» и ставшая четвертой владикавказская «Алания» не получили лицензии для участия в розыгрыше РПЛ сезона-2020/21. Таким образом, место в высшем дивизионе получил занявший третье место в ФНЛ «Нижний Новгород», а стыковых матчей между 13-м и 14-м местом РПЛ и третьим и четвертым местом ФНЛ не будет.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» потроллил «Нижний Новгород» в поздравлении с выходом в РПЛ.