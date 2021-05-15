Объявлен предварительный состав хоккейной сборной на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды, которая отправится в Ригу для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов.

Защитники: Владислав Гавриков, Георгий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков.

Нападающие: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко.

Кроме того, в Риге по индивидуальной программе будут готовиться вратарь Иван Бочаров, защитник Кирилл Кирсанов, нападающие Кирилл Марченко, Илья Сафонов и Василий Подколзин.

Плюс два места будет оставлено под вратаря и нападающего, которые могут приехать из НХЛ.

«Игра вратарей? Мы оставляем одно место вратарское и одно для нападающих. Начинается плей-офф в НХЛ, будем смотреть», – сказал после последней контрольной игры с Чехией главный тренер сборной России Валерий Брагин.

Не попали в заявочный список защитники Егор Яковлев, Михаил Науменков, Дмитрий Юдин и Даниил Пыленков, а также форварды Павел Красковский и Денис Зернов.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с Швецией, Великобританией, Белоруссией, Швейцарией, Данией, Словакией и Чехией.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.