Стала известна причина, по которой Гулиев долгое время отсутствует в составе «Спартака»

Стала известна причина, по которой Аяз Гулиев долгое время отсутствует в составе московского «Спартака», сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник

«Болезнь такая, что непонятно, откуда берется. Но это легкие – он уже летом даже тренироваться не мог», — сказал источник.

Гулиев не играл в текущем сезоне за «Спартак» и «Спартак-2», но проводил индивидуальные тренировки.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре чемпионата России спартаковцы сыграют против грозненского «Ахмата». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. Если «Спартак» не проиграет, то он обеспечит себе место в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что московский «Спартак» не будет продлевать контракт с левым защитником Георгием Тигиевым.