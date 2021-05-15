Российская фигуристка подверглась ограблению

Двукратная призерка чемпионата России по фигурному катанию Мария Сотскова подверглась ограблению.

«Плохой человек украл у меня телефон, а вместе с ним и все социальные сети. В период с вечера 9 мая, если от меня кому-то что-то приходило, знайте - это была не я. Всех люблю, берегите себя», — написала Сотскова в новом аккаунте в Instagram.

Также спортсменка отметила, что она купила новый телефон, поменяла все пароли, но Instagram восстановить пока не получилось.

Напомним, Мария была дисквалифицирована за применение запрещенного вещества и фальсификацию документов. В допинг-пробе спортсменки был обнаружен фуросемид.

Начало дисквалификации экс-фигуристки – 6 апреля 2020 года, окончание – 5 апреля 2030 года. В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированная на десять лет Сотскова не подала апелляцию в CAS.