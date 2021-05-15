Шайба Михеева не спасла «Торонто» от поражения «Виннипегу»

«Виннипег Джетс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Джетс».

Российский нападающий проигравшей команды Илья Михеев сумел отличиться и набрать в поединке два очка. Форвард забросил вторую шайбу своей команды, его ассистентами выступили Джейк Маззин и Александр Керфут, а также он отдал голевую передачу на Пьера Энгвалля.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим голкипером среди вратарей, которые со своими командами вышли в плей-офф Национальной хоккейной лиги. В голосовании приняли участие 13 аналитиков НХЛ, его результаты были опубликованы на официальном сайте Лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег Джетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2

0:1 — Энгвалль (Михеев, Гальченюк), 07:15;

1:1 — Эпплтон (Тонинато, Лаури), 21:13;

1:2 — Михеев (Маззин, Керфут), 25:25;

2:2 — Коннор (Шайфли, Уилер), 33:52;

3:2 — Коннор (Уилер, Шайфли), 44:21;

4:2 — Харкинс (Льюис), 59:08.