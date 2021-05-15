Зидан покинет «Реал» в конце сезона

Главный тренер мадридского «Реала», французский специалист Зинедин Зидан намерен покинуть свой пост в конце нынешнего сезона, сообщает TeleMadrid.

По информации издания, на решение специалиста не повлияет даже победа в чемпионате Испании. Причем отмечается, что это решение было принято специалистом еще несколько месяцев назад и обосновано усталостью — как в моральном, так и в физическом плане.

Зидан стал главным тренером мадридской команды в 2016 году и проработал на этом посту до лета 2018 года. После чего он покинул команду, однако никакой другой клуб не возглавил. В 2019 французский специалист вернулся на этот пост.

«Реал» продолжает бороться за чемпионство в Испании. Команда Зинедина Зидана идет на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 78 баллов. У лидирующего «Атлетико» на два балла больше. Команды являются фаворитами на чемпионство в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Зидан прокомментировал результат матча 36-го тура чемпионата Испании против «Гранады».