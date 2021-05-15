Василевский признан лучшим голкипером среди участников плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим голкипером среди вратарей, которые со своими командами вышли в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В голосовании приняли участие 13 аналитиков НХЛ, его результаты были опубликованы на официальном сайте Лиги. Максимальный балл, который можно было поставить лучшему вратарю, составлял 16 очков, второму — 15, третьему — 14.

Василевский набрал в голосовании 208 очков. Вторым стал Марк-Андре Флери из «Вегаса» (191 очко), третьим — кипер «Виннига» Коннор Хеллебайк (162 очка).

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов набрал 156 очков, а вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский — 60 баллов.

Первый матч плей-офф НХЛ будет сыгран в ночь на 16 мая по московскому времени, в поединке сойдутся «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Стоит отметить, что действующий обладатель Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй Лайтнинг» сразится с «Флоридой Пантерз». А «Колорадо Эвеланш», который выиграл регулярный чемпионат в этом сезоне, сыграет с «Сент-Луис Блюз».