Чимаев удалил посты в Instagram о Хабибе Нурмагомедове и его брате

Боец UFC Хамзат Чимаев неожиданно удалил все посты в Instagram, которые касались конфликта с семьей Нурмагомедовых.

Несколькими днями ранее во время прямого эфира в своем Instagram президент Чеченской республики Рамзан Кадыров неожиданно раскритиковал Хабиба Нурмагомедова и предложил ему провести бой со спортсменом из клуба «Ахмат». Чимаев в комментариях к эфиру пообещал «порвать» бывшего обладателя чемпионского пояса UFC.

Далее Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, обратился к Чимаеву и упрекнул его за эту фразу. Бойцы обменялись провокационными постами, после чего чеченский спортсмен опубликовал на своей странице провокационное фото Хабиба Нурмагомедова, намекнув, что тот решает свои проблемы «толпой». Через несколько минут после этой публикации Чимаев удалил все свои посты на эту тему.

Чимаев за последние несколько месяцев обещал разобраться с Леоном Эдвардсом, поединок с которым сорвался из-за болезни чеченца, с Нилом Магни, с которым, судя по всему, будет драться летом. Также Чимаев вызывал на бой братьев Диаз, Хорхе Масвидаля, Исраэля Адесанью и Яна Блаховича.

«В интернете он уже выиграл все чемпионские пояса UFC через Twitter», — прокомментировал многочисленные высказывания чеченского бойца чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович.

Ранее чеченский боец Чимаев ответил на выпад брата Хабиба — пост собрал более шести тысяч комментариев.