Клуб НБА будет продан за $1,5 млрд

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» будет продан за $1,5 млрд. Об этом сообщает журналист Шэмс Чараниа в Twitter

Объявлено, что действующий владелец франщизы Глен Тэйлор уже договорился о продаже клуба с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом и миллиардером Марком Лори.

Продажа будет утверждена официально после одобрения НБА. Родригес и Лори получат управление клубом будет передано в сезоне-2023/2024.

Тэйлор владел «Миннесотой» с 1994 года. 27 лет назад миллиардер приобрел «Миннесоту» за $88 млн. За 26 сезонов «Тимбервулвз» выходили в плей-офф лишь девять раз и только единожды преодолели первую стадию плей-офф. Приобретая клуб в 90-х годах, Тэйлор спас его от переезда в другой штат. Бизнесмену 80 лет, состояние Тэйлора на 2019 год оценивается в $2,8 млрд.

В нынешнем сезоне «Миннесота» снова осталась без плей-офф.

Ранее сообщалось, что фильм, спродюсированный звездами НБА, выиграл «Оскар».