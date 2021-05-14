«Ты всех рвешь на словах»: Абубакар Нурмагомедов ответил Чимаеву

Продолжается баттл в соцсетях между бойцами UFC Абубакаром Нурмагомедовым и Хамзатом Чимаевым.

Во время прямого эфира в своем Instagram президент Чеченской республики Рамзан Кадыров неожиданно раскритиковал Хабиба Нурмагомедова и предложил ему провести бой со спортсменом из клуба «Ахмат». Чимаев в комментариях к эфиру Кадырова пообещал «порвать» бывшего обладателя чемпионского пояса.

Далее Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, обратился к Чимаеву, тот ответил.

«Хамзат ты зачем тему переводишь во множественное число, если речь идет о тебе лично? То ты говоришь во множественном числе «мы его порвем», то говоришь о дагестанцах. За себя лично отвечай, или у тебя девиз: «мы одни и ты один»? А насчет того, постучал или не постучал, я скажу так: для меня это спорт. И я не пытаюсь стать каким-то великим чемпионом, и не кричу на весь мир что кого-то буду ломать или рвать. Это ты у нас, который всех рвешь или ломаешь (только на словах)», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Чимаев за последние несколько месяцев обещал разобраться с Леоном Эдвардсом, поединок с которым сорвался из-за болезни чеченца, с Нилом Магни, с которым, судя по всему, будет драться летом. Также Чимаев вызывал на бой братьев Диаз, Хорхе Масвидаля, Исраэля Адесанью и Яна Блаховича.

«В интернете он уже выиграл все чемпионские пояса UFC через Twitter», — прокомментировал многочисленные высказывания Чимаева чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович.

Ранее сообщалось, что чеченский боец Чимаев ответил на выпад брата Хабиба: пост собрал более шести тысяч комментариев.