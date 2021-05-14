Мать Рублева не будет подавать в суд за клевету на 18-летнюю теннисистку, обвинившую ее в избиении

Заслуженный тренер России, мать седьмой ракетки мира Андрея Рублева Марина Марьенко заявила, что не будет подавать в суд на 18-летнюю теннисистку Елену Малых, обвинившую ее в избиении.

«В суд я обращаться не буду. Они и так бедные люди, хотели с меня деньги поиметь, чтобы она осталась в школе и не платила за тренировки. Она пишет, что у нее свидетели — да какие свидетели? Чего? Того, что я спросила ответственность за ее действия? Того, что она психанула и ушла с тренировки? Я с ней как с родным ребенком носилась, как с любимой ученицей, деньги свои личные вкладывала. А она сейчас говорит, что мы деньги вымогаем у родителей. Ну, это уже свинство какое-то. В общем, бог ей судья», — рассказала Марьенко в интервью Sport24.

14 мая появилась информация, что Марьенко нанесла спортсменке удар ракеткой, а затем забрала у пострадавшей вещи и мобильный телефон на общую сумму в 67 тыс. рублей.

Малых заявила, что после инцидента написала заявление в полицию. Также 18-летняя теннисистка утверждает, что были свидетели инцидента.

Сын Марьенко — Андрей Рублев — занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 13 мая он вышел в четвертьфинал турнира в Риме.

Ранее 18-летняя теннисистка Малых заявила, что Арина Марьенко стояла и смотрела, как ее избивают.