Тренер по теннису Марьенко ответила на обвинение в избиении 18-летней спортсменки

Заслуженный тренер России по теннису Марина Марьенко ответила на обвинения 18-летней Елены Малых в избиении и конфискации вещей спортсменки. 14 мая появилась информация, что Марьенко нанесла спортсменке удар ракеткой, а затем забрала у пострадавшей вещи и мобильный телефон на общую сумму в 67 тыс. рублей.

«Я являюсь заслуженным тренером России, а Елена занимается у меня уже десять лет. Но она толком и не тренируется, постоянно не вылезает из телефона и зевает. Как это вообще можно? С моей стороны ведь должны быть какие-то тренерские меры», — приводит слова наставницы РЕН ТВ.

Также Марьенко отметила, что вещи после тренировки отдала отцу Малых.

Малых заявила, что после инцидента написала заявление в полицию.

Сын Марьенко — Андрей Рублев — занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 13 мая он вышел в четвертьфинал турнира в Риме.

Ранее сообщалось, что Тарпищев назвал «ерундой» информацию об избиении 18-летней теннисистки тренером.