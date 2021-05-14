УЕФА извинился за включение песни Моргенштерна в плейлист Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извинился за включение песен российских исполнителей Моргенштерна и 10age с нецензурной лексикой в официальный плейлист чемпионата Европы — 2020.

«УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плейлисты, и проинструктировала их немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось», — приводит слова представителя пресс-службы организации «РИА Новости».

В официальный альбом турнира вошли более 100 композиций, в том числе треки LECK в исполнении Моргенштерна, Иманбека (Казахстан) и Fatty Wap (США) и «Нету интереса» от 10age, однако из-за наличия в песнях нецензурных слов они были исключены из плейлиста.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее была представлена официальная песня чемпионата Европы — 2020.