Петиция за отмену Олимпиады в Токио собрала 350 тыс. подписей

Петиция в поддержку отмены летних Олимпийских игр в Токио на момент 14 мая набрала 350 тыс. подписей, о чем свидетельствует сайт change.org, где она размещена.

Автором этой петиции стал японский адвокат и политик Кэндзи Уцуномия. Документ был размещен 5 мая. В нем указано, что в нынешних условиях, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, проведение такого масштабного спортивного мероприятия небезопасно.

«Я очень воодушевлен тем фактом, что нам удалось собрать так много сторонников за такой короткий период — чуть больше недели. Эта тема вызвала широкий резонанс в Японии и за границей. Мы намерены продолжать свою деятельность, пока не добьемся решения об отмене Игр», — заявил Уцуномия.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что российские болельщики начали получать деньги за приобретенные билеты на соревнования Олимпийских игр в японском Токио. Игры состоятся без иностранных болельщиков из-за пандемии коронавируса.