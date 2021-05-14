Пас Барбашева помог «Сент-Луису» разбить «Миннесоту» без Капризова

«Сент-Луис Блюз» одолел «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Блюз». Примечательно, что изначально «Миннесота» повела со счетом 3:0, однако удержать это преимущество не смогла.

Российский нападающий победившей команды Иван Барбашев сумел набрать в поединке одно очко — он отдал голевую передачу на Дэвида Перрона.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов участия в матче не принял.

Ранее сообщалось, что стало известно расписание перового раунда плей-офф Национальной хоккейной-лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» — 7:3

0:1 — Штурм (Бонино, Бьюгстад), 03:23;

0:2 — Сутер (Фолиньо), 04:06;

0:3 — Фолиньо (Коул, Гринвей), 16:04;

1:3 — Сэнфорд (Клиффорд, Миккола), 25:16;

2:3 — Шенн (О'Райлли, Хоффман), 28:29;

3:3 — Перрон (Барбашёв, Фолк), 31:33;

4:3 — Шенн (Перрон, Хоффман), 34:03;

5:3 — Перрон (Хоффман, Крюг), 45:50;

6:3 — Кайру (Костин, Сканделла), 46:33;

7:3 — Кайру (Бортуццо), 56:29.