Пас Барбашева помог «Сент-Луису» разбить «Миннесоту» без Капризова
«Сент-Луис Блюз» одолел «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Блюз». Примечательно, что изначально «Миннесота» повела со счетом 3:0, однако удержать это преимущество не смогла.
Российский нападающий победившей команды Иван Барбашев сумел набрать в поединке одно очко — он отдал голевую передачу на Дэвида Перрона.
Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов участия в матче не принял.
Ранее сообщалось, что стало известно расписание перового раунда плей-офф Национальной хоккейной-лиги.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» — 7:3
0:1 — Штурм (Бонино, Бьюгстад), 03:23;
0:2 — Сутер (Фолиньо), 04:06;
0:3 — Фолиньо (Коул, Гринвей), 16:04;
1:3 — Сэнфорд (Клиффорд, Миккола), 25:16;
2:3 — Шенн (О'Райлли, Хоффман), 28:29;
3:3 — Перрон (Барбашёв, Фолк), 31:33;
4:3 — Шенн (Перрон, Хоффман), 34:03;
5:3 — Перрон (Хоффман, Крюг), 45:50;
6:3 — Кайру (Костин, Сканделла), 46:33;
7:3 — Кайру (Бортуццо), 56:29.