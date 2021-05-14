Форвард «Манчестер Сити» Агуэро хочет перейти в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заинтересован в переходе в «Барселону».

Об этом информирует журналист Николо Скира в своем Twitter. Согласно его информации, каталонская команда ведет продвинутые переговоры с форвардом, для которого этот вариант перехода стал приоритетным.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в 11 матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его соглашение с «горожанами» истекает летом 2021 года. Аргентинец уже объявил, что покинет клуб.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. Прежде он становился чемпионом Англии в сезонах-2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, обладателем Кубка страны (2018/19). Также форвард является трехкратным победителем Суперкубка Англии (2012, 2018, 2019) и пятикратным обладателем Кубка лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

Ранее сообщалось, что Агуэро в пятый раз стал чемпионом Англии. По этому показателю аргентинец является рекордсменом среди игроков не из Европы.